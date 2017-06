250 meter dijk in Schore vernoemd naar oud-wielrenner Jo de Roo

Het straatnaambord van de dijk vernoemd naar oud-wielrenner Jo de Roo (foto: OZ)

Onthulling

De naam van de dijk werd officieel onthuld tijdens de Jo de Roo-toertocht, die zondag werd gehouden rond Goes. Het 250 meter lange stukje dijk ligt in de buurt van Schore, de geboorteplaats van De Roo, en was tot aan vandaag nog naamloos.

Dat De Roo een dijk naar hem heeft vernoemd gekregen is best speciaal. Meestal gaat die eer naar mensen die al een tijdje overleden zijn. De jaren 60 waren de gloriejaren van De Roo. Hij werd toen onder andere twee keer Nederlands kampioen en hij won etappes in de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Spanje. Ook wist hij bekende klassiekers zoals de Ronde van Vlaanderen en de Ronde van Lombardije op zijn naam te schrijven.

Onder het straatnaambord hangt een gedicht van Margreet Harte. Zij schreef het gedicht speciaal ter ere van de tachtigste verjaardag van De Roo.