Vlissinger springt van balkon om aan politie te ontsnappen

Een man van 28 jaar uit Vlissingen is gewond geraakt toen hij in Beverwijk van een balkon was gesprongen om aan de politie te ontkomen. Hij had eerder die nacht een 41-jarige Beverwijker mishandeld.

De verdachte was op weg naar Curaçao toen hij werd gearresteerd (foto: Omroep Zeeland ) Na de mishandeling was de Vlissinger teruggegaan naar zijn woning in Beverwijk. Omdat bekend was om wie het ging, reed de politie naar het huis toe om de man aan te houden. Bij het zien van de agenten, besloot de man van zijn balkon te springen. De Vlissinger kwam niet ver. Met behulp van pepperspray is hij aangehouden. Bij zijn sprong was de man gewond geraakt aan zijn arm.