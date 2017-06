Tegenstanders Brouwerseiland collecteren voor rechtszaak

Het eerste protest tegen dertien opgespoten eilandjes in het Grevelingenmeer kwam een jaar of drie geleden van surfers. Als Brouwerseiland er eenmaal is, zou een groot deel van de wind weg vallen volgens de surfers. Daarmee zou hun huidige surfspot aan de Kabbelaarsbank op de tocht staan. "Een andere plek is er nog niet, althans niet in de buurt, ook al had de gemeente dat wel beloofd", zeggen de actievoerders. Niet-surfers sloten zich ook aan bij de protestactie in een poging om de gemeenteraad gezamenlijk op andere gedachten te brengen.

Louis Beeke is één van hen. Hij woont in Scharendijke en heeft van het afgelopen jaar van actievoeren zijn beroep gemaakt. Hij surfte vroeger ook wel eens en leerde het zijn kinderen op het Grevelingenmeer. Toen hij merkte dat de komst van Brouwerseiland nauwelijks aandacht kreeg in de media en er in zijn omgeving zo veel mensen tegen waren, besloot hij zelf het voortouw te nemen.

Acties

Zo trommelde hij op een zaterdag in maart honderden mensen op om een zogenoemd 'menselijk lint' tegen Brouwerseiland te vormen. Ook begon hij een petitie, die ruim 19.000 handtekeningen opleverde. Op 1 juni zijn die overhandigd aan de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland. Ook de actie waarbij boten en surfers met rouwvaantjes voeren, kwam van zijn kant. "Ik heb het natuurlijk niet allemaal alleen gedaan. Ik heb veel hulp gehad, maar omdat ik een vrij man ben heb ik er wel veel tijd in kunnen steken", zegt hij.

We gaan door tot het bittere eind. Als de gemeenteraad 'ja' zegt, zijn ze nog niet van ons af. We strijden door, tot aan de Raad van State aan toe." Tegenstander Louis Beeke

In de commissievergadering van 12 juni gaf een meerderheid van de gemeenteraadsleden aan voor Brouwerseiland te gaan stemmen. De actiegroep heeft er weinig vertrouwen in dat de politieke partijen hun standpunten nog zullen wijzigen. Daarom gaan ze langs de surfers om geld op te halen om de zaak bij de Raad van State neer te kunnen leggen. Donderdag 29 juni neemt de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland een definitief besluit over de komst van Brouwerseiland.