Havendagen Terneuzen naderen finale

Dit weekend stond Terneuzen in het teken van de 37ste editie van de Havendagen. Er waren tientallen optredens en behalve in de kermisattracties konden bezoekers zich ook vermaken aan boord van een van de vele historische schepen voor een tochtje over de Westerschelde.

Op het water... Van historische schepen tot een modern en volledig uitgerust patrouillevaartuig van de Belgische Marine. Op de Havendagen Terneuzen was er een breed scala aan schepen te bezichtigen en konden bezoekers meevaren op diverse schepen. Bijzonder op het water was zaterdag ook de rescue demonstratie. Met de Zeemanshoop demonstreerde de KNRM hoe een redding bij een man overboord vanuit een helikopter eraan toegaat. Uitzending Maandagavond is er bij Omroep Zeeland een verslag te zien van de Havendagen Terneuzen, in het tv-programma 'Evenement van de Week'. Vanaf kwart over vijf, elk half uur op televisie.