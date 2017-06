Nieuwenhuis leidt team naar tweede plaats op CHIO

Jeanine Nieuwenhuis wint Zuid-Holland Cup op CHIO (foto: Omroep Zeeland)

In de halve finale behaalde ze een score van ruim 76 procent. In de finale deed ze het nog net iets beter. Daar haalde ze een percentage van 77.5.



Haar teamgenoot in de Z2-klasse Romée van Paassen werd in de halve finale 23 en in de finale 9e. Die scores werden gekoppeld aan de scores van Japke Heerschap-Kramer en Lennart Bos die in M reden. Alle resultaten bij elkaar opgeteld kwam het team van Nieuwenhuis uit op en tweede plek.