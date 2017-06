Tourganger Minnaard beste Zeeuw op NK wielrennen

Marco Minnaard (foto: Omroep Zeeland)

Anoniem

Nick van der Lijke (Middelburg) finishte in dezelfde tijd als Minnaard, op de 31e plek. Antwan Tolhoek (Yerseke) werd 45e op 23 seconden van Sinkeldam. Brian van Goethem (Sluiskil) reed de koers niet uit. Het was een anoniem NK voor de Zeeuwen, die allevier niet in de ontsnappingen reden. Voor Marco Minnaard was dit de laatste koers voor zijn deelname aan de Tour de France, die aanstaande zaterdag van start gaat.

Uitslag Zeeuwse deelnemers NK wielrennen