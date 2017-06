Vrouwen aan de wandel in Zierikzee

"Nee hoor, we praten over van alles". Marian Troost is één van de dames die wekelijks het uurtje meeloopt. Om fit te blijven en gewoon omdat het leuk is. "Je kunt even bijkletsen over je hobby's, wat je bezig houdt en wat ter sprake komt. Het is gewoon gezellig!". Toch vindt Marian het jammer dat er geen mannen zijn. Die mogen gerust meelopen. "Ze durven denk ik niet" (lacht) "Nee ik denk dat de meesten werken en dan is het lastig om overdag een uurtje vrij te maken. Maar ze mogen mee en misschien dat ze dat toch op de een of andere manier niet durven"

De meeste dames zijn boven de veertig maar er is ook verjonging. "Nu heeft iemand van 23 zich aangemeld. Die vroeg zich af of ze er wel bij paste. Ik zei natuurlijk, het is ontzettend gezellig." zegt Christine Muller. Ze is health-coach en organiseert het loopgroepje, samen met twee collega's, nu een dikke maand.

Iedere week lopen ze een uur met een doel. "Het is om mensen te stimuleren om te bewegen. Een sportschool kan voor veel mensen een hoge drempel zijn. Dit is gewoon een uurtje in de week lekker met elkaar lopen." Christine doet het niet om klanten binnen te halen maar gewoon om een alternatief te zijn. "Daarom is het ook gratis. Heel toegankelijk en vrij". Nu lopen er alleen nog dames mee maar Christine hoopt in de toekomst ook op mannen. "Ja dit zou voor mannen ook heel leuk zijn dus mannen kom gewoon gezellig mee lopen."

Helft van de Nederlanders blijkt nog steeds te zwaar (foto: Centraal Bureau voor de Statistiek)