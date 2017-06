Smartlappenkoor trakteert op muziekfestival

Tijdens de optredens van het jarige koor werd er uit volle borst meegezongen door het publiek. De meeste mensen kenden de teksten van smartlappen zoals 'Mexico' van de zangeres zonder naam of 'Ik verscheurde je foto' van Koos Alberts maar al te goed. "Daar doen we het voor," zegt dirigent Lucas van Waeyenberge. "Het zijn ook zalige liedjes om te zingen".

Nieuw festival

Scharretjoe had voor de gelegenheid meerdere koren uitgenodigd die op twee podia in de stad hun liederen ten gehore brachten. Als het aan de koorleden van Scharretjoe ligt is dit muziekfestival zeker voor herhaling vatbaar. "We gaan proberen om dit elk jaar te organiseren, zodat Vlissingen en de burgers kunnen genieten van dit festival," besluit Van Waeyenberge.

(foto: Omroep Zeeland)

Jaren '50

Voor het Vintage festival is het de derde keer dat een deel van Vlissingen terug ging in de tijd. In het centrum van de stad waande iedereen zich even in de jaren '50, want veel van de festivalbezoekers hadden de moeite genomen om zich in die stijl aan te kleden. "Alles uit is leuk. De muziek, de kleding, spulletjes uit die tijd,' vertelt een van de bezoekers.

Terwijl de Rock 'n Roll muziek van het podium knalt, wordt er een stevig potje gedanst. "We zijn blij dat nu de zon weer schijnt, want gisteren was het niet echt veel soeps," zegt een stralend echtpaar. "Op deze manier dansen is zo fijn. Dit is pure Rock 'n Roll".