Brand bij Dow onder controle

Bij Dow Terneuzen heeft vanochtend een brand gewoed in een zogenaamde pompenbank. De brandweer rukte uit met twee blusvoertuigen en een hoogwerker om de bedrijfsbrandweer te ondersteunen.

In de buurt van het chemiebedrijf waren rookwolken te zien. Het is normaal dat er bij een fase 2-melding assistentie van de brandweer komt voor de bedrijfsbrandweer van Dow. Dat is altijd uit voorzorg of om te helpen.

De brand is gecontroleerd uitgebrand. Bij metingen van de luchtkwaliteit is volgens de Veiligheidsregio Zeeland geen gevaar voor de omgeving gemeten. Voor de zekerheid worden de pakken van de bedrijfsbrandweermannen schoongemaakt door de ontsmettingsunit van de brandweer.