Zeeland wordt wakker: afval, smartlappen en Brouwerseiland

Afvalscheiding

Tholenaren klagen het meest van alle Zeeuwen over de afvalinzameling in hun gemeente. Dat blijkt uit een enquête die Omroep Zeeland in samenwerking met de NOS heeft gehouden. De inwoners uit Tholen die onze enquête hebben ingevuld geven hun gemeente gemiddeld een 5,1. Kapelle is met 7,8 de beste van Zeeland.

Smartlappen

Vlissingen stond vandaag in het teken van muziek. Met voor ieder wat wils. Op het Bellamypark en de Nieuwendijk vierde smartlappenkoor Scharretjoe het 10-jarig jubileum met optredens van verschillende koren en op de kleine markt gingen de voetjes van de vloer op de rock 'n roll muziek van het Vintage festival.

Raad van State

De afgelopen maanden hebben tegenstanders van het plan Brouwerseiland zich flink geroerd. Toch is een meerderheid van de partijen in de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland van plan om aanstaande donderdag voor Brouwerseiland te stemmen. Tegenstanders, waaronder veel surfers, halen alvast geld op om naar de Raad van State te kunnen stappen.

Jo de Roodijk

Er waren al een Jo de Roo-fietsroute en een Jo de Roo-toertocht en sinds gisteren is er ook een dijk naar de oud-wielrenner uit Biezelinge vernoemd. De Roo schreef in de jaren 60 verschillende wielerrondes en klassiekers op zijn naam. Volgende week wordt hij 80 jaar oud en dus was het nu tijd om een dijk naar hem te vernoemen.

Weer

De dag begint bewolkt, maar later drijft de zon de wolken weg. Er is weinig wind en het blijft droog vandaag.