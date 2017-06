Tholenaren klagen in Zeeland het meest over vuilnis

De slechte score van Tholen heeft waarschijnlijk te maken met de veranderingen die de gemeente in januari doorvoerde. Dit betekent dat het restafval nog maar één keer per maand wordt opgehaald terwijl dat voorheen één keer in de twee weken was. Daar staat tegenover dat plastic afval wél vaker wordt opgehaald. De gemeente wil met het nieuwe ophaalschema de inwoners stimuleren om afval beter te scheiden.

Poepluiers en kattenbakafval

Esther Brinkman uit Sint Maartensdijk is één van de Zeeuwen die de enquête invulde. "Het is gewoon niet te doen, zeker nu het zomer is. Ik heb kleinkinderen die veel poepluiers produceren en kattenbakafval. Dat moet allemaal bij het restafval. Als dat maar eens per maand wordt opgehaald, weet je wel hoe het ruikt."

Esther Brinkman uit Sint Maartensdijk is niet tevreden over het afvalbeleid (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Esther Brinkman ligt een oplossing in handen van het gemeentebestuur. "Ze moeten gewoon per huishouden een pasje geven waarmee je een aantal keer per jaar extra je restafval naar de vuilstort mag brengen. Als er niets gebeurt dan zal er steeds meer zwerfafval zijn. Ik heb al wel eens wat hier achter in de greppel zien liggen. En mijn zoon, die twee containers buiten heeft staan, vindt regelmatig andermans zakken in zijn bakken. Dat kan toch niet de bedoeling zijn."

58,5% van de Tholenaren geeft een onvoldoende voor de afvalinzameling in de gemeente, dit is het hoogst van heel Zeeland. Het gemiddelde cijfer komt uit op een 5,1. 70,8 procent van de Tholenaren vindt dat afval niet vaak genoeg wordt opgehaald, ook dit is het hoogst van heel Zeeland. Tot slot heeft 60,8 procent van de Tholenaren er last van dat de vuilniscontainer te vol zit, dit is het hoogst van heel Zeeland

Wethouder Tholen verbaasd

Wethouder Jan Harmsen van Tholen is verbaasd over de slechte score van zijn gemeente. "Begin dit jaar belden veel mensen met vragen en zaken waar ze tegen aan liepen. Dat is logisch, mensen moesten wennen aan de nieuwe manier van inzamelen. We hebben geprobeerd alles op te lossen. Nu krijgen we nog nauwelijks klachten."

Tholenaren hoeven er dus ook niet op te rekenen dat er grote aanpassingen komen. "Vaker het restafval ophalen gaan we niet doen. Inwoners die echt met een overvolle bak zitten, moeten de gemeente bellen. Dan zoeken we samen naar een oplossing."

Eén lichtpuntje voor al die ontevreden Tholenaren. Al dat scheiden is goed voor de portemonnee. Volgens de wethouder kan de afvalstoffenheffing volgend jaar met veertig euro per huishouden omlaag en kan dat nog verder oplopen komende jaren.

Lees ook: