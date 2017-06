Dronken snorfietser negeert stopteken

Politieauto (foto: Omroep Zeeland)

De politie zag de snorfietser rond 04.00 uur rijden in de Zusterstraat in Middelburg. Nadat hij het stopteken kreeg, reed hij verder. Op de Koestraat werd de man klemgereden. Na de blaastest bleek dat de bestuurder van het voertuig meer dan vier keer te veel had gedronken.

De snorfietser kreeg een dagvaarding omdat hij al eerder betrapt was op het rijden onder invloed.