OM eist twee jaar cel en tbs tegen 37-jarige ontuchtverdachte

Rechter in de rechtbank (foto: Omroep Zeeland)

De verdachte staat terecht voor een reeks zedenfeiten met meerdere minderjarige jongens. Het gaat om 17 strafbare feiten die hij zou hebben gepleegd met jongens van 13 tot 16 jaar. Ook zou hij kinderporno in zijn bezit hebben gehad en geprobeerd hebben om de jongens over te halen om seksuele handelingen te verrichten.

Tegen de lamp

De verdachte liep tegen de lamp terwijl hij contact had met een minderjarige jongen uit Zierikzee. Hij zou ook met die jongen de nacht hebben doorgebracht in een hotel. Daarbij werden ook seksuele handelingen verricht, gaf de verdachte tijdens de zitting toe. Daarnaast zou de man ook slachtoffers hebben gemaakt in België en Duitsland.

Mijn wereld stortte in, ik kon alleen huilen. Hoe kan een volwassen man dit doen?" De moeder van een van de slachtoffers

Tijdens de zitting schipperde de verdachte tussen ontkenning en berouw. Het ene moment ontkende hij bepaalde slachtoffers te kennen en op een ander moment gaf hij toe dat hij 'dreigende taal' heeft gebruikt en dat zijn gedrag 'onacceptabel' was.

Er werd ook een verklaring voorgelezen van de moeder van een van de slachtoffers. "Mijn wereld stortte in, ik kon alleen huilen", schrijft de moeder. "Hoe kan een volwassen man dit doen?", vraagt ze zich af.

In tranen

Die boodschap kwam hard aan bij de verdachte. De 37-jarige man is in tranen bij het voorlezen van de verklaring moeder. "Het is heel confronterend om te horen wat mijn gedrag heeft veroorzaakt", aldus de verdachte.

In de rechtbank werden ook meerdere psychologische rapporten aangehaald. Daaruit blijkt dat de man 'narcistische en anti-sociale trekken' heeft. In die rapporten wordt dan ook tbs geadviseerd.



Advocaat wil deels vrijspraak

De advocaat van de verdachte wil dat zijn cliënt voor een deel van de feiten vrijgesproken wordt, vanwege gebrek aan bewijs. Daarom pleit hij ervoor om de man geen celstraf te geven en te volstaan met de behandeling in een tbs-kliniek.

Wat de advocaat betreft vertrekt de verdacht zo snel mogelijk naar een kliniek in Assen. Zijn cliënt zou 'zeer gemotiveerd' zijn om met de behandeling te starten. Uit de psychologische rapporten komt een ander beeld naar voren. Uit die rapporten blijkt twijfel over of die gemotiveerde houding echt is of louter 'voor de buhne'.



Voorarrest

De verdachte heeft al een jaar in voorarrest gezeten voor deze zaak. Dat is 19 mei opgeheven. Hij mocht sindsdien de zaak in vrijheid afwachten. Maar de rechtbank gaf geen goedkeuring voor het verlengen van het schorsingsverzoek van zijn advocaat, dus gaat hij weer terug het voorarrest in om daar de uitspraak van de rechters af te wachten.

Naast de celstraf en tbs heeft de moeder van de minderjarige jongen uit Zierikzee een schadevergoeding geëist van 2110 euro voor materiële en immateriële schade. De rechtbank in Middelburg doet op 10 juli uitspraak.

Verslaggever Marike Konings woonde de zitting bij en deed verslag vanuit de rechtbank:



