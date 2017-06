Automobilist ramt vangrail bij Axel

De twee mannen worden verdacht van het plegen van verschillende diefstallen. (foto: Politie Zeeland)

Hij reed veel te hard en had te veel gedronken. Na een korte achtervolging eindigde zijn rit op de Hulsterseweg bij Axel tegen de vangrail. De man raakte lichtgewond. De man werd met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

De auto van de man had grote schade. Daarnaast had hij geen geldig rijbewijs en had de bestuurder te veel gedronken.