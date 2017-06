Vlissinger krijgt celstraf en rijontzegging voor inrijden op agent

Rechter in de rechtbank (foto: Omroep Zeeland)

De motoragent wilde hem op 24 mei staande houden op de Nieuwe Vlissingseweg. Hij had hem herkend, omdat hij nog een openstaande celstraf had. Maar de Vlissinger ging er met hoge snelheid vandoor. En de motoragent ging achter hem aan.

Tijdens de achtervolging reed de Vlissinger de motoragent opzettelijk aan met zijn auto. Dat gebeurde bij de kruising de Willem van de Veldelaan met de Hercules Segherslaan. De agent stond op dat moment stil en raakte bij de aanrijding niet gewond.

Licht verstandelijke beperking

De 26-jarige Vlissinger wordt niet helemaal toerekeningsvatbaar geacht. Hij heeft een lichte verstandelijke beperking. Aan de andere kant woog de officier van justitie mee dat de verdachte een strafblad heeft van zestien pagina's met feiten als bedreiging, geweld, vernieling, joyriden en rijden zonder rijbewijs.

De verdachte vertelde eerder tijdens de zitting de rechter dat hij spijt had van zijn daad, maar dat het destijds erg druk was in zijn hoofd door een stressvolle situatie. "Ik had geen eigen huis en schulden. Ook moest ik nog 28 dagen zitten, daarom probeerde ik aan de politie te ontkomen. Het was een paniekreactie, nu heb ik spijt."

(foto: OZ)

De celstraf van de rechter is iets lager dan de eis van het Openbaar Ministerie. De officier van justitie eiste eerder achttien maanden celstraf, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

Rijontzegging hoger dan de eis

Wel is de opgelegde rijontzegging hoger dan de eis. Het OM eiste drie jaar rijontzegging, maar hij kreeg vier jaar opgelegd. Als reden voor die hogere straf noemt de rechter het strafblad van de man. Hij is al vaker in de fout gegaan.

Lees ook:

Overeenkomsten

De zaak vertoont veel overeenkomsten met een zaak in Terneuzen. Een 62-jarige Terneuzenaar kreeg onlangs een gevangenisstraf van één jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor het inrijden op een agent in zijn woonplaats. Ook kreeg hij een jaar rijontzegging en moest hij een boete betalen van 500 euro.

In tegenstelling tot de Vlissingse verdachte had de Terneuzenaar nog geen strafblad had. Daar staat tegenover dat de Vlissingse verdachte verminderd toerekeningsvatbaar is en de Terneuzenaar niet.

Lees ook: