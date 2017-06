Wieler Wind Zesdaagse wil net zo populair worden als Kustmarathon

Reclame

Fietsen is één van de kernsporten in Zeeland en SportZeeland hoopt met het nieuwe evenement vooral fietsers van buiten de regio naar Zeeland te halen. Er is nog niet veel reclame voor gemaakt. Dat is waarschijnlijk ook de reden waarom er nog niet veel fietsers van buiten Zeeland aan de Jo de Roo Toertocht meededen.

"We hebben met het routebureau en VVV afgesproken om ook in buitenlandse bladen te gaan adverteren. Dat moet we nog opstarten", zegt Patrick Vader van SportZeeland, het provinciaal sportorgaan.

Bij Sporthal Omnium werden enkele fietsclinics gehouden. Het aantal deelnemers was minimaal.

Een fietsclinic tijdens de Zeeuwse Wieler Wind Zesdaagse (foto: Omroep Zeeland)

Kustmarathon

Vader hoopt dat de Zeeuwse Wieler Wind Zesdaagse uit gaat groeien tot een begrip in Zeeland op fietsgebied. Net zoals de Kustmarathon dat is voor het hardlopen. "Het zou heel mooi zijn als we dat met elkaar bereiken."

Meer mensen op de fiets

De Zeeuwse Wieler Wind Zesdaagse is ook een samenwerking tussen bestaande wielertochten en de provincie Zeeland. "Ik merk aan de lokale wielercomité's dat ze het leuk vinden. Iedereen werkt samen om meer mensen op de fiets te krijgen," aldus Vader.