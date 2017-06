Charme-offensief Gent in Vlissingse havens

Hangen

Vlissingen en Borsele zijn bang dat het accent na de havenfusie komt te liggen op de ontwikkeling van de Kanaalzone tussen Gent en Terneuzen, die op dit moment een grote bloei doormaakt. Er zou dan misschien minder aandacht zijn voor de havens in Vlissingen-Oost, die van de gemeenten Vlissingen en Borsele zijn.

"Het havenbedrijf is voor Vlissingen van groot belang. De havens betekenen aan de Vlissingse kant 5000 directe en nog eens 5000 indirecte banen", zegt de Vlissingse burgemeester Bas van den Tillaar over de havenfusie. "Dus is het terecht dat je heel kritisch kijkt of zo'n fusie wel meerwaarde heeft."

Volgens de Gentse havenwethouder Mathias De Clercq hoeven de gemeenten niet bang te zijn om straks buiten de boot te vallen. Vlissingen en Borsele zijn broodnodig voor een fusiehaven. "Samen zijn we sterker dan apart in deze geglobaliseerde wereldeconomie."

Aandelen

Zowel aan de Gentse als aan de Zeeuwse kant zijn de aandelen van de havenschappen in handen van de overheid. In Zeeland zijn die aandelen verdeeld over de provincie en de drie havengemeenten Vlissingen, Borsele en Terneuzen. Maar aan de kant van Gent zijn bijna alle aandelen in handen van de stad Gent. Die wordt daardoor straks de grootste aandeelhouder in de fusiehaven Zeeland-Gent.

Maar ook daar hoeven de Zeeuwen niet bang voor te zijn, zegt de Gentse burgemeester Daniël Termont, die stelt dat na de fusie de stad Gent inderdaad 48 procent van de aandelen in de nieuwe, grote haven heeft. "48 procent betekent nog geen meerderheid. Bovendien moeten besluiten een meerderheid van 75 procent krijgen, zodat niet één grotere partij, zoals de stad Gent, zijn wil kan opdringen. En dat is maar gezond ook."

Havengemeentes Gent, Vlissingen en Borsele maken opnieuw kennis met elkaar in het kader van de havenfusie (foto: Omroep Zeeland)

Haven-top 10

Enkele weken geleden maakten de twee havenschappen Haven Gent en Zeeland Seaports bekend de laatste hobbels uit de weg te hebben geruimd voor een fusie. De twee trekken al jaren samen op, onder meer bij handelsmissies, lijken qua bedrijvigheid erg op elkaar en liggen ook min of meer tegen elkaar aan: De zuidelijkste havens van Zeeland Seaports in het Kanaal van Gent naar Terneuzen grenzen aan de noordelijkste havens van de stad Gent. Van twee kleinere havens nu zouden Gent en Zeeland samen meteen in de Europese haven-top 10 terecht komen.

Thermphos

Het enige punt dat tot nu toe roet in het eten gooit, is het hoofdpijndossier van de failliete fosfor-producent Thermphos in Vlissingen-Oost. Sanering van het terrein kost na de eerste begrote 42 miljoen euro, nog eens 95 tot 135 miljoen euro. Dat maakte de provincie Zeeland een paar maanden geleden bekend.

Als vergunningenverstrekker aan Thermphos moet de provincie Zeeland het terrein fosfor-veilig maken, oftewel de fosforresten zo veel mogelijk verwijderen. De provincie wil dat Zeeland Seaports, die eigenaar is van de Thermphos-gronden, meebetaalt aan de verdere sanering van het terrein. Seaports kan straks immers weer hoge verhuurprijzen vragen, als het terrein is gesaneerd. Maar tot nu toe is niet duidelijk hoeveel Seaports op tafel legt voor de sanering.

De provincie is zo gespitst op een financiële bijdrage van Zeeland Seaports, dat ze als aandeelhouder dreigt geen toestemming te geven voor de havenfusie met Gent, tot Zeeland Seaports in het dossier Thermphos over de brug komt.