Ierse klusjesmannen actief op Schouwen-Duiveland

Ierse klusjesmannen worden verdacht van oplichting - archief (foto: Omroep Zeeland)

De politie waarschuwt mensen niet in te gaan op de aanbiedingen, en als er wel werkzaamheden uitgevoerd moeten worden zelf op zoek te gaan naar een persoon of bedrijf waar goede afspraken mee te maken zijn over onder meer de prijs.

Agressief

Het komt vaker voor dat er gewaarschuwd wordt voor klusjesmannen uit Engeland en Ierland die hun diensten op soms agressieve wijze aanbieden. Daarbij vragen ze om hoge bedragen en komen ze hun afspraken niet na.

In maart zijn er nog drie klusjesmannen opgepakt die hun diensten aanboden in Terneuzen, Breskens en Groede. Bij een van hun slachtoffers zouden ze het dak repareren. Nadat de Terneuzenaar een aanbetaling had gedaan, heeft hij de klussers niet meer teruggezien.

