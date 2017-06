Nieuwe huurder V&D-pand Goes

Er is weer een nieuwe huurder voor het voormalige V&D-pand in Goes. Vidrea Retail dat de winkels van het voormalige Charles Vögele heeft overgenomen, gaat er in het najaar een nieuwe winkel openen. Dat meldt de website Vastgoedjournaal.

In mei werd bekend dat winkelketen Action een winkel opent op de benedenverdieping van het pand (foto: Omroep Zeeland ) Vidrea Retail heeft een langjarige huurovereenkomst getekend met de eigenaar van het V&D-pand, Pasadi Vastgoed, die in gaat op 1 september. Twee maanden geleden werd al bekend dat winkelketen Action een deel van het pand ging huren en er een nieuwe vestiging opent op de benedenverdieping van het pand. Lees ook: V&D eruit, Action erin