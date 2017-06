Alle stappen tellen mee: deze leerlingen rennen rondjes over het schoolplein

De afgelopen maanden is geprobeerd de leerlingen een gezondere leefstijl aan te meten. Nu het schooljaar op zijn einde loopt en het project klaar is, wordt er gekeken of de kinderen ook gezonder zijn geworden. Dat is onder meer gedaan door middel van een zogenoemde 'piepjestest'.

Piepjes

Dat is een loodzware test waarbij kinderen heen en weer moeten rennen in de gymzaal. De piepjes volgen elkaar steeds sneller op, waardoor de leerlingen steeds harder moeten rennen.

Aan het begin is een nul-meting gedaan en nu wordt gekeken of de kinderen zich verbeterd hebben. In beide klassen halen alle kinderen al twee of meer niveaus hoger op de conditietest.

Metingen

Bovendien heeft de school aan het begin, aan de hand van de lengte en het gewicht, de BMI (Body Mass Index) van de kinderen opgemeten. Aan het eind van het schooljaar blijken 19 van de 24 kinderen in groep 7 en 25 van 29 kinderen in groep 8 een betere BMI hebben dan voor het project. "Dat is een fantastisch resultaat waar we graag mee verder willen", vertelt directeur Peter van Kouteren.

Basisschoolleerlingen Sas van Gent doen een piepjestest (foto: Omroep Zeeland)

Kinderen in groep 7 en 8 hebben vol enthousiasme meegedaan. Ze zijn allemaal meer gaan bewegen, maar op hun eetgewoonten hebben ze minder goed gelet. Toch weten de kinderen nu wel wat gezonder is. "Fruit eten en veel water drinken, dat is beter voor je", vertelt Gijs Maes. Onderling stimuleerden de kinderen elkaar om meer te bewegen. Zo vroegen ze elkaar om mee te voetballen of samen een rondje te rennen.

Soms gingen we rondjes over het schoolplein rennen, zodat onze stappenteller nog meer stappen erop had staan. " Chayenne uit groep 8

De school heeft de leerlingen gestimuleerd door ze een stappenteller te geven, maar ook door ze mee te nemen naar sportclubs in de buurt. Verder kregen de kinderen clinics op het schoolplein. "Soms gingen we rondjes over het schoolplein rennen, zodat onze stappenteller nog meer stappen erop had staan", vertelt Chayenne uit groep 8.

"Het hele project heeft positief uitgewerkt", zegt directeur Van Kouteren. Zo liepen dit jaar veel meer kinderen mee met de Avondvierdaagse en waren er 32 deelnemers voor de mini-Roparun. "Dat is echt iets om trots op te zijn", glimlacht de directeur.

Uitbreiden naar andere groepen

De school heeft dit jaar geld van ZorgSaam en Stichting de Koesterpas gekregen om het gezondheidsproject op te zetten. Daarvan konden bijvoorbeeld de stappentellers betaald worden en een gezond ontbijt dat de kinderen samen met ouderen in het verzorgingstehuis op hebben gegeten. De directeur hoopt op een bijdrage van de gemeente om het project de komende jaren voort te zetten en ook met meer klassen dan nu.

