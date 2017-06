Sanering Thermphos ligt nog minstens een week stil

De sanering van Thermphos is afgelopen week stilgelegd (foto: Omroep Zeeland )

Afgelopen vrijdag meldde gedeputeerde Jo-Annes de Bat dat de sanering was stilgelegd, omdat de juiste documenten niet aanwezig waren op het fabrieksterrein, terwijl dat wel verplicht is. Hoewel het ging om een administratief probleem, besloot Van Citters Beheer de sanering stil te leggen.

Chemische bedrijven in Zeeland moeten vastleggen hoe zij zware ongelukken uitsluiten. Daar zijn onder meer keuringsrapporten voor nodig, maar die waren tijdens een inspectie vorige week niet aanwezig op het terrein.

De documenten zijn in handen van een dochteronderneming van aannemersbedrijf Van Mourik, waar Van Citters Beheer in maart de samenwerking mee beëindigde. De samenwerking liep spaak doordat de aannemer het niet eens was met het plan van aanpak van Van Citters Beheer over hoe het voormalige ovenhuis ontmanteld moest worden.

