Brand legt stuk landbouwgrond Axel in as

De brand woedde op een stuk grond van 300 bij 100 meter. De brandweer schaalde vlak na de eerste meldingen op naar 'zeer grote brand' zodat er meer blusvoertuigen ingezet konden worden. De brandweer kon door een zogenaamde 'stoplijn' voorkomen dat de brand verder zou uitbreiden.

Op het moment dat de brand uitbrak werd er stro verwerkt. Er was in eerste instantie ook sprake van dat er een voertuig in brand zou staan, maar dat klopt niet volgens de Veiligheidsregio.

Rook

De chauffeur van een tractor is onderzocht door ambulancepersoneel nadat bleek dat hij rook had ingeademd. Na controle hoefde hij niet mee naar het ziekenhuis.

De Veiligheidsregio meldt dat omwonenden de brand nog wel een tijdje kunnen ruiken, maar dat het geen gevaar oplevert voor de omgeving.