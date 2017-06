Zeven loodsen doorzocht in onderzoek naar hennepteelt

Tijdens een onderzoek naar de handel en productie van hennep heeft de politie in zeven loodsen op industrieterrein Arnestein in Middelburg zoekingen gedaan. Daarbij is een grote hoeveelheid kweekmateriaal in beslag genomen en een man uit Vlissingen aangehouden.

Daarnaast zijn ook een motorfiets, heftruck en bromfietsen in beslag genomen. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen zullen volgen.