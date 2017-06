Kerkhove treft oud-kwartfinaliste op Wimbledon

Lesley Kerkhove (foto: Omroep Zeeland)

Mede door blessures is Kanepi (32) inmiddels afgezakt naar plaats 544 op de wereldranglijst. De zeven jaar jongere Kerkhove staat op de 199e plaats. De Schouwse slaagde er nog nooit in zich te plaatsen voor het hoofdschema van een Grand Slam toernooi.

Kerkhove speelde een keer eerder tegen Kaneki. In 2015 verloor ze in twee sets kansloos met 0-2 in de eerste ronde van het ITF-toernooi in het Franse Saint- Malo.

Het kwalificatie-toernooi op Wimbledon begint voor de dames op dinsdag. De speelsters die drie rondes weten te overleven plaatsen zich voor het hoofdtoernooi.