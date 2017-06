Een tuin voor iedereen in Yerseke

Een derde van de tuin wordt moestuin waar leerlingen van de basisscholen in de buurt, ondersteund door natuurouders, in de tuin kunnen werken. Verder is iedereen die mee wil helpen aan het onderhouden van de tuin of er gewoon even doorheen wilt lopen welkom.

Na lang praten met allerlei partijen gaat de tuin er nu eindelijk komen. "Het is zo fijn dat alles rond is nu. Een tuin waar iedereen gebruik van kan maken is ook een fantastisch idee", vertelt Mourijn van 't Hof van zorginstelling Ter Weel.

Inrichting

In totaal is er door vijf organisaties 37.000 euro beschikbaar gesteld om de tuin in te richten. Daarvan worden onder meer planten en de aanleg betaald. In het najaar hoopt Ter Weel extra geld op te halen om ook beweegtoestellen neer te kunnen zetten.

De tuin bij woonzorgcentrum Moerzicht in Yerseke krijgt ook bankjes en beweegtoestellen (foto: Woonzorgcentrum Ter Weel)

Woon- en zorgcentrum Moerzicht bestaat uit drie kleinschalige groepswoningen met achttien plaatsen voor dementerende ouderen, 35 zorgappartementen en ouderen kunnen er ook terecht voor dagopvang.

Het idee voor een pluktuin kwam twee jaar geleden van Johan Koole. Zijn vrouw woonde in woonzorgcentrum Moerzicht in Yerseke. Hij keek naar de parkeerplaats en vond het jammer dat het er zo lelijk en kaal uit zag. Hij bedacht dat een gezamenlijke tuin een mooie oplossing zou zijn.