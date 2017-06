Thools protest tegen hoogbouw

Tholen (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Ans Flipse van het actiecomité KruittorenLAAG is de toren, tegen de afspraken in, veel te hoog. "Maximaal twee woonlagen boven de dijk, dat was de bedoeling", zegt ze. "En niet een grote woontoren met zes verdiepingen, met een penthouse en nog een torentje er op." Flipse hield de raadsfracties voor dat ze niet moeten kiezen voor het geld, maar voor de burgers. "Er zijn veel mensen die dit absoluut niet willen, die woontoren past niet bij de schaal van Tholen."

Beschermd stadsgezicht

Meerdere insprekers, zoals Piet Quist van de Heemkundekring, betoogden dat de woontoren het zicht ontneemt op het silhouet van Tholen. "Tholen is een beschermd stadsgezicht. En dat kun je met die toren straks niet meer zien", liet Quist weten. "De woontoren staat straks echt in de weg, hij is veel te hoog en te breed." Maar volgens de gemeente blijft het zicht - met de woontoren - beter dan het vroeger was. Er stonden bedrijfsgebouwen op de plaats van de geplande woontoren, die zijn inmiddels gesloopt.

De woontoren bestaat uit zeven woonlagen en een torentje. Het ontwerp verwijst naar een kruittoren die op die plaats gestaan heeft. In de woontoren komen 13 appartementen. Volgens de gemeente is het plan financieel niet haalbaar als er minder appartementen in het gebouw komen. Daarom kan de woontoren volgens de gemeente niet lager worden.

Geen aanpassingen

Volgens wethouder Hoek van de gemeente Tholen en directeur Van de Velde van aannemingsbedrijf Fraanje zijn er geen aanpassingen meer mogelijk aan het plan. "Alle lucht is er inmiddels uit", zei wethouder Hoek na afloop van de drukbezochte commissievergadering. "We zitten ook aan de financiële grenzen. Met een lagere woontoren, en dus minder te verkopen appartementen, redden we het niet. Dan gaat het niet door."