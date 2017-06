'Ik wil liever niet staken maar het is vijf voor twaalf!'

Negentien koppies zitten juf Lesli aan te kijken in de kring. Ze doet een oefening zodat de kinderen even kunnen bewegen om daarna weer rustig te kunnen luisteren. De kinderen zitten in groep één van basisschool 'Het Talent' in Middelburg.

Voor juf Lesli begint de werkdag om acht uur en eindigt deze rond kwart over drie. Al die tijd moet ze al haar aandacht vestigen op de kinderen. "Ik moet ze observeren. Wie moet er nog aan welk doel werken. Welk kind heeft nog moeite met dit of met dat. Het is echt multitasken".

Administratie

En als dat nou alles was dan viel het nog wel mee maar na schooltijd begint de administratie. "Ontwikkelplannen, rapporten, gesprekjes met ouders, vergaderingen met collega's en instanties, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik ben er echt tot 's avonds mee bezig".

Het ging bij Lesli soms zelfs zover dat ze op zondag naar school wilde gaan. Toen trapte haar gezin op de rem. "Op zondag naar school? Mama je hoort vrij te zijn in het weekend. Sindsdien trap ik zelf ook op de rem!"

Laatste redmiddel.

De staking van vandaag is dan ook een laatste redmiddel. Een signaal naar de overheid om er iets aan te doen. "Kijk ik staak liever niet want je raakt vooral de kinderen en ouders ermee. Maar we kunnen niet anders. Het is echt vijf voor twaalf. Misschien zelfs twee voor twaalf!"

Veel leerkrachten uit het land, waaronder ook Zeeland, gaan naar Den Haag om een petitie met handtekeningen aan te bieden aan demissionair minister president Mark Rutte. Juf Lesli gaat niet mee.

Zij staakt het eerste uur en gaat daarna weer aan de slag. "Het is niet zo dat we er niet zijn. We zullen het eerste uur op het schoolplein staan om ouders en kinderen op te vangen. En daarna gaan we weer met ze aan de slag want daar doen we en doe ik het zeker voor. Het blijft namelijk heerlijk om met ze te werken en dat geeft mij elke dag weer de kracht om door te gaan."

