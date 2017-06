Zeeland wordt wakker: Stakende leraren, Zoomland en plukken

Goedemorgen! Het is dinsdag 27 juni. Dit is in het nieuws in Zeeland.

Juf Lesli neemt kindje op schoot (foto: Omroep Zeeland) Hoe moeilijk kan het zijn? Een liedje zingen, een verhaaltje voorlezen en daarna laat je de kinderen spelen. Leerkrachten van groep een tot en met acht denken daar anders over. Het huilen staat ze nader dan het lachen. Door de werkdruk en onderwaardering wat betreft salaris, gaan ze vandaag staken, ook in Zeeland. Lees ook: 'Ik wil liever niet staken maar het is vijf voor twaalf!' Artist impression Kruittoren Tholen (foto: Gemeente Tholen) In Tholen mochten bezwaarmakers in een commissievergadering van de gemeente Tholen hun bezwaren uiten tegen een eventuele woontoren. De gemeente wil toestemming geven aan de bouw van een woontoren van zes verdiepingen met dertien luxe-appartementen met als blikvanger een toren op de top. Tegenstanders zijn bang dat de nieuwbouw hun het zicht en uitzicht wegneemt. Lees ook: Thools protest tegen hoogbouw Files op A4 richting Zeeland (foto: Daily Dilann) Zoomland De Statenfractie van het CDA wil dat Gedeputeerde Staten samen met Brabant bij het Rijk gaan lobbyen voor aanpak van de problemen bij knooppunt Zoomland bij Bergen op Zoom. Sinds de opening van het nieuwe deel van de A4 is het verkeer daar enorm toegenomen. Dat leidt tot files waardoor de bereikbaarheid van Zeeland onder druk staat, vindt de partij Lees ook: CDA: 'Ook Zeeuwse lobby voor Zoomland' De tuin bij woonzorgcentrum Moerzicht in Yerseke krijgt ook bankjes en beweegtoestellen (foto: Woonzorgcentrum Ter Weel) Na twee jaar praten is de kogel door de kerk; Yerseke krijgt een pluktuin. Bij woon- en zorginstelling Moerzicht worden planten, brede paden, bankjes en een moestuin gerealiseerd. De pluktuin moet een plaats worden waar jong en oud elkaar ontmoet. Lees ook: Een tuin voor iedereen in Yerseke Wolkenluchten boven Middelburg (foto: Henk Kokelaar ) Het weer Vanmorgen breekt de zon geregeld door en is het droog. Er waait vandaag een matige oostenwind. Het wordt maximaal 23 graden. In de loop van de middag komt er bewolking opzetten. Vanavond en vannacht kan daar ook regen uit vallen.