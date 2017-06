Problemen met aanvragen nieuwe paspoorten in Zeeland

Paspoort (foto: Omroep Zeeland)

De gemeenten Sluis, Terneuzen, Schouwen-Duiveland en Goes hebben last van de storing. Er kunnen geen officiële documenten aangevraagd worden, zoals rijbewijzen en paspoorten. De gemeente Veere had dat probleem vanmorgen ook, maar inmiddels niet meer.

Ook diverse gemeenten in Noord-Brabant en Zuid-Holland kampen met het probleem. KPN, de beheerder van Gemnet, is hard aan het werk om de storing te verhelpen.