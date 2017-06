Man (79) verdrinkt in vijver in Zierikzee

Een 79-jarige man is vanochtend verdronken in een vijver aan de Koning Gustaafweg in Zierikzee. Waarschijnlijk heeft de man zelfmoord gepleegd, meldt de politie.

Man (79) valt in sloot in Zierikzee en overlijdt (foto: HV Zeeland) De man is vlak na 10.00 uur in het Kaaskenswater gevallen. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten.