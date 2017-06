In de hele provincie lege schoolpleinen

"We doen dit omdat we in de eerste plaats de werkdruk naar beneden willen" zegt Henk Weemaes, directeur van basisschool 'Het Talent'. "De administratieve druk moet naar beneden en er moeten onderwijsassistenten bij zodat die kunnen helpen en leerkrachten zich kunnen richten op het werken met de kinderen".

Wij verdienen meer

En dan is er nog de geldkwestie want het salaris van leerkrachten in het basisonderwijs scheelt soms honderden euro's per maand in vergelijking met het salaris van een docent in het voortgezet onderwijs. Daarom stond er op het raam van het kantoor van directeur Weemaes ook: 'Wij verdienen meer'

In de hele provincie doen meer dan 90 scholen mee aan de actie. Een aantal scholenkoepels heeft laten weten dat het een individuele beslissing van de leerkracht is om er al dan niet aan mee te doen. Drie basisscholen op Walcheren staken niet want die gaan vandaag op schoolreis en dat wilden de leerkrachten de kinderen niet onthouden.

