Wielrenner Thijs de Lange wordt semi-prof bij Metec

Thijs de Lange (foto: Omroep Zeeland)

Mooie wedstrijden

Er waren meerdere ploegen die belangstelling voor De Lange hadden. "Ik heb het beste gevoel bij Metec. De ploeg spreekt me aan en ik kan mooie wedstrijden rijden."



De Lange kende een prima seizoen bij ZRTC Theo Middelkamp. Met name in het voorjaar haalde hij enkele mooie resultaten.

Prestaties Thijs de Lange in 2017

wedstrijd klassering Parel van de Veluwe 5e Zuid-Hollandse Eilanden Tour 2e Ardennen Challenge (1e etappe) 4e Ronde van Oud-Vossemeer 1e Ronde van Woensdrecht 2e Grote Prijs Aimé Van Den Broecke 4e Omloop van Haspengouw 4e

Sport en studie

De Lange is binnenkort klaar met zijn studie Earth Service and Water aan de Universiteit van Utrecht. "Ik moet nog wel stage gaan lopen, maar dat is goed te combineren met het wielrennen."