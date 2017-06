Iedere Zeeuw zou er één moeten hebben

Boffen wij even: Zeeland is de provincie met de meeste zonuren! Waar de rest van Nederland het gemiddeld met zo’n 1550 zonuren moet doen, kunnen wij Zeeuwen ongeveer 1650 uur in de zon zitten. Jos Broeke frist je geheugen nog even op over het hoe en wat:

Zeeland heeft de meeste zonuren Helaas, elk voordeel heb z'n nadeel: de zon brengt ook ultraviolet licht (UV) met zich mee. Dat licht kunnen we niet zien, maar wel voelen. En dus smeren we ons braaf in met zonnebrandcrème om ons lichaam zo tegen UV-straling te beschermen. Maar wist je dat ook je ogen gevoelig zijn voor deze straling? Je ooglens laat uv-straling niet door en beschermt zo het netvlies. De ooglens zelf kan na langdurige bestraling staar als ouderdomsverschijnsel ontwikkelen. ​ Win een zonnebril! Om ons eraan te herinneren dat het belangrijk is je ogen goed te beschermen, is de 'Internationale Dag van de zonnebril' in het leven geroepen. Je raadt het al: die dag is vandaag. Met zoveel zonuren in Zeeland, is een zonnebril onmisbaar en daarom geeft Omroep Zeeland vandaag tien speciale 'Omroep Zeeland zonnebrillen' weg. Wil jij ook zo'n mooie bril winnen? Tag dan onder bovenstaand Facebookbericht je vriend(in) en maak kans op twee zonnebrillen!