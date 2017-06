Douane vindt 65 kilo cocaïne in container Vlissingen

De douane vond 65 kilo drugs tussen kamerplanten (foto: foto: Openbaar Ministerie)

De drugs werden ontdekt door een hond van de douane. De container was bestemd voor een adres in Stompwijk. Toen de drugs daar afgeleverd werden, zijn een 48-jarige man uit Stompwijk (Zuid-Holland) en een 36-jarige Amsterdammer aangehouden. Zij zitten tot in ieder geval volgende week dinsdag vast.

Het bedrijf waar de kamerplanten moesten worden afgeleverd, is maandag doorzocht. Volgens het OM hadden de medewerkers van dat bedrijf waarschijnlijk niets met de smokkel te maken.

De cocaïne werd vorige week dinsdag al gevonden, maar het OM heeft het nieuws vandaag pas naar buiten gebracht.

Lees ook: