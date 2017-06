Ik ga op vakantie en neem mee...

Driedubbele sloten

In de zomer ruilen veel mensen hun huis enkele weken in voor een tent of een caravan. Er is vaak veel aandacht voor het veilig achterlaten van je huis. Maar, voor veiligheid tijdens de vakantie geldt dat in mindere mate.

"Het leven op de camping is losser", zegt een gast op Strandcamping Groede. "Er worden vuurtjes gestookt en gebarbecued. En in plaats van driedubbele sloten, sluiten we de caravan af met een slotje dat je met een nagelknippertje open krijgt."

Op de camping is het leven losser (foto: Omroep Zeeland)

Goedgekeurde gasflessen

"Een brandblusser en rookmelder zijn eigenlijk onmisbaar in een tent of caravan", vindt Björn van den Bijgaart van caravan- en kampeerwinkel Gorter in Heinkenszand. "Maar brand voorkomen is nog beter, zorg dus voor fatsoenlijk materiaal zoals goedgekeurde gasflessen."

De kampeerwinkel heeft ook een heel assortiment om diefstal te voorkomen. "Een inbouwkluis kun je bijvoorbeeld onder het bed monteren in de caravan. Wat wel opvallend is, de kluizen worden steeds groter. Vroeger deden we er een portemonnee, sleutels en wat pasjes in. Tegenwoordig moeten smartphones en tablets er ook in passen."

Zorg voor goedgekeurde gasflessen (foto: Omroep Zeeland)

Tips tegen diefstal: - Neem niet teveel waardevolle spullen mee . - Doe geen slot op de rits van de tent, dit nodigt juist extra uit. - Neem je toch waardevolle spullen mee, berg die dan op in een kluis bij de receptie of in de caravan. Tips tegen brand: - Zet een kooktoestel of barbecue stabiel neer en liefst zo ver mogelijk bij het tentdoek vandaan. - Gebruik in een tent geen kaarsen. - Laat spuitbussen met drijfgassen niet in een afgesloten tent liggen. Als de zon op het doek staat, kan de temperatuur binnen gemakkelijk oplopen tot boven 50 ºC. - Gebruik geen oude gasflessen en -slangen, zorg voor goedgekeurd materiaal.

Een brandblusser is onmisbaar op de camping (foto: Omroep Zeeland)

Bewust van risico's

Hoewel Björn van den Bijgaart merkt dat mensen vooral aandacht hebben voor 'leuke' kampeerspulletjes, is de aandacht voor veiligheid op vakantie wel gegroeid. "Door voorlichting van de overheid en bijvoorbeeld de ANWB zijn mensen zich meer bewust van de risico's als ze op vakantie gaan dan twintig jaar geleden. Maar veiligheid gaat vaak pas echt leven als mensen te maken hebben gehad met diefstal, brand of iets anders vervelends."