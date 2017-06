Oostburger Joe Buck tekent bij label Ilse DeLange

Oostburger Joe Buck tekent bij label Ilse DeLange (foto: Firefly/Universal Music Publishing)

Singer-songwriter Joe Buck heeft een contract getekend bij Firefly/Universal Music, het label van Ilse DeLange. Joe Buck is de artiestennaam van Sjoerd de Buck. Hij is 21 jaar en geboren en getogen in Oostburg.

Joe Buck - December Sjoerd groeide op in een muzikaal gezin en studeerde aan de Rockacademie in Tilburg. Afgelopen week studeerde hij af. Vorig jaar deed hij mee aan een talentenjacht van 3FM-dj Giel Beelen. Van de meer dan 2000 deelnemers haalde hij de laatste elf. Daardoor kreeg hij de gelegenheid op te treden in een afgeladen Paradiso in Amsterdam. Natuurtalent Ilse DeLange zegt zeer blij te zijn dat ze jonge singer-songwriters kan helpen zich verder te ontwikkelen. Op het gebied van countrymuziek vindt zij Joe Buck een natuurtalent, wat uitzonderlijk is voor een geboren Nederlander. Joe zelf is enorm enthousiast en kijkt reikhalzend uit naar de toekomst.