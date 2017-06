Inval in Axel voor ontvoering van No Surrender-lid

Celdeur wordt op slot gedraaid (foto: OZ)

Tegelijkertijd met de inval in Axel werd ook een inval gedaan in Rotterdam. Ook daar was er geen spoor van de verdachte. Wel heeft de politie in de Rotterdamse woning een stroomstootwapen gevonden en in beslag genomen. Het onderzoeksteam van de politie blijft jacht maken op deze verdachte en roept hem op zich te melden.

Aangehouden in de gevangenis

Voor dezelfde ontvoering en mishandeling is vanmorgen een 34-jarige No Surrender-lid uit Rotterdam aangehouden in de gevangenis in zijn woonplaats. De man zou ook betrokken zijn bij de ontvoering en mishandeling van zijn mede-clublid. De Rotterdammer zat al vast voor een andere zware mishandeling, ook van een ex-club lid.

Het incident waarvoor de voortvluchtige verdachte wordt gezocht en de Rotterdamse verdachte is aangehouden vond plaats in september 2016 op de Kruisweide in Breda, voor de IKEA. Een toenmalig 36-jarig kaderlid van motorclub No Surrender werd, terwijl hij op de grond lag, door vier mannen geschopt en geslagen.

Vastgelegd met bewakingscamera’s

Het slachtoffer liep meerdere verwondingen op in zijn gezicht. Daarna werd hij naar zijn eigen auto geleid en meegenomen. De vechtpartij en ontvoering werd vastgelegd met bewakingscamera’s. De bewakingsbeelden werden 12 juni getoond in het opsporingsprogramma Bureau Brabant en 13 juni in Opsporing Verzocht.

Fragment Opsporing Verzocht over mishandeling en ontvoering in Breda

Naar aanleiding van die uitzending heeft eerder al een 26-jarige Hagenaar zich gemeld bij de politie. Deze man, ook lid van No Surrender, herkende zichzelf op de beelden en wilde daarover een verklaring afleggen. Hij zit nog vast.

Aangehouden op vliegtuig

Een tweede verdachte, een 30-jarig No Surrender-lid uit Hulst werd op 20 juni door de Koninklijke Marechaussee aangehouden in een vliegtuig op Schiphol. Op dat moment stond hij ingeschreven in Breda, maar hij komt oorspronkelijk uit Hulst.

Volgens politie en justitie zijn leden van zogenoemde Outlaw Motorcycle Gangs (OMG's) zoals No Surrender op grote schaal betrokken bij criminele activiteiten op het gebied van onder meer wapens, drugs en intimidatie. Daarom heeft de aanpak van OMG's een hoge prioriteit.

