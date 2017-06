Dow moet betalen voor lekkage van explosief gas

Dow Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Bij werkzaamheden eind 2014 aan een pomp was 3,45 ton methaan vrijgekomen waardoor een explosieve gas- of dampwolk in de fabriek was ontstaan. Volgens het Openbaar Ministerie zijn het bedrijf én de omgeving dan ook aan een grote ramp ontsnapt. De officier van justitie noemde het eerder puur geluk dat de gaswolk niet explodeerde.

Lager dan de eis

De straf valt iets lager uit dan de eis van het OM. De officier van justitie eiste eerder een boete van 220.000 euro tegen het bedrijf.

Bij het bepalen van die iets lagere straf heeft de rechtbank meegewogen dat het bedrijf tijdens het onderzoek volledige medewerking heeft verleend en opening van zaken heeft gegeven op de zitting. Ook heeft het bedrijf de veiligheidsprocedures aangepast na het incident.

Reactie Dow

In een eerste reactie laat Dow weten de uitspraak te gaan bestuderen, maar volgens woordvoerder Walter van het Hof van het chemieconcern doen de bewoording en de toon van de rechtbank 'de werkelijkheid meer recht dan die van het OM'.

Bedrijf met Risico's op Zware Ongevallen

Bij Dow wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen. Dat maakt het bedrijf in Terneuzen een zogenoemd 'Bedrijf met Risico's op Zware Ongevallen' (BRZO).

De kans op zo'n ongeluk met gevaarlijke stoffen is weliswaar erg klein, maar zulke ongelukken kunnen grote gevolgen hebben voor de omgeving. Daarom verplicht de wet zulke bedrijven om er alles aan te doen om dat soort ongelukken met gevaarlijke stoffen te voorkomen.

Dow kan hier wel een potje breken. Sterker nog, het bedrijf is hier bijna heilig." Hans Vlottes uit Terneuzen

Volgens Dow-woordvoerder Van het Hof streeft zijn bedrijf naar het terugbrengen van het aantal incidenten naar nul. "We zijn constant bezig om onze procedures te laten voldoen aan de laatste veiligheidsregelgeving. Het is helaas onmogelijk om de kans op incidenten helemaal terug te brengen naar nul, maar we doen ons best."

'Bijna heilig'

Hoewel Terneuzen volgens het OM door het oog van de naald is gekropen, maken de meeste inwoners zich geen zorgen. Volgens de Terneuzenaren heeft Dow zijn zaakjes goed op orde en kan zoiets als de lekkage in 2014 nu eenmaal gebeuren. Terneuzenaar Hans Vlottes verwoordt het als volgt: "Dow kan hier wel een potje breken. Sterker nog, het bedrijf is hier bijna heilig."

Lees ook: