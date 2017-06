Dit zijn de definitieve regels voor bouwen aan de kust

Bij Cadzand mag een nieuw wellnesspaviljoen gebouwd worden. (foto: Martijn de Koeyer)

Wellnesspaviljoen Cadzand

In het nieuwe stuk is een aantal wijzigingen aangebracht. Zo mag er in Cadzand toch een nieuw wellnesspaviljoen komen. In ruil daarvoor is de ruimte voor twee toekomstige strandpaviljoens geschrapt.

Daarnaast zijn regels opgesteld voor de kampeersector. Ook voor de campingbedrijven gelden soortgelijke regels als voor andere recreatiebedrijven die willen uitbreiden.

Kaarten zijn gedetailleerder. Er zijn duidelijker contouren vastgesteld, wat waar mag en wat niet.

Lees ook:

Zeeuwse Lagune volgens milieu-organisaties (foto: Omroep Zeeland)

Zeeuwse Lagune

De tijd begint te dringen voor het geplande schiereiland met hotel aan de Veerse Dam. Nu valt het plan nog onder de oude, ruimere regels. Als straks de nieuwe beleid geldt, mag er aan de Veerse Dam niet meer gebouwd worden. Naar verwachting zullen de nieuwe regels gelden vanaf september 2018. Om alle procedures te doorlopen is tijd nodig. En dus betekent het, dat er al in januari 2018 een uitgewerkt plan bij de provincie liggen.

Begin bouw Roompotpark Nieuwvliet-Bad (foto: Omroep Zeeland)

Aan tafel zaten milieuorganisaties, toeristische belangenorganisaties, ZLTO, Rijkswaterstaat en het Waterschap. Gedeputeerde Carla Schönknecht is trots dat het stuk er nu ligt: "We zijn de eerste provincie in Nederland die nu een Kustvisie heeft, die bovendien gezamenlijk is opgesteld."

'Kwaliteit in plaats van kwantiteit'

Uitgangspunt van de Kustvisie is het behouden van het kustlandschap. De meeste partijen vinden de volgebouwde Belgische kust een schrikbeeld. Er komt geen strandbebouwing. Uitbreiding van bestaande bedrijven aan de kust mag onder voorwaarden: niet te veel en passend in het landschap. Gedeputeerde Carla Schönknecht (VVD): "We gaan voor kwaliteit en niet voor kwantiteit."