Vroege oogst: dág vakantie

Ook in Veere werd vandaag geoogst. (foto: Adrie Gideonse)

Eerder oogstklaar

Door het zonnige weer en de bijbehorende droogte, zijn gewassen als wintergerst en graszaad eerder oogstklaar. "Ten opzichte van gemiddelde jaren, is de oogst één tot twee weken vroeger dan normaal", vertelt Johan Sanderse van de vakgroep akkerbouw ZLTO.



Hoogstwaarschijnlijk valt de oogst precies in onze vakantie volgende week." Akkerbouwer Sarina Verhage uit Oostburg

Het graszaad van akkerbouwers Mark en Sarina Verhage uit Oostburg wordt zelfs drie weken eerder dan normaal geoogst en dat betekent dat hun geplande vakantie in het water valt. "Pas begin vorige week constateerden we dat het graszaad zover was en dat we eerder moesten gaan oogsten", vertelt Sarina Verhage.

Wachten is geen optie

De akkerbouwers hebben gisteren geprobeerd het zaad direct van stam te oogsten, zodat ze alsnog op vakantie konden, maar dat bleek geen optie. Verhage: "Dan halen we maar 60 procent van het graszaad eruit, omdat er nog veel groene graszaadjes inzitten en het vochtpercentage nog te hoog is."

Wachten kan ook niet. "Dan waait het graszaad eruit of komt het graszaad onderaan de plant te liggen door regen, waardoor je minder opbrengst hebt", vertelt Verhage. Er zat dus niks anders op: de vakantie werd op Facebook gezet. "Een annuleringsverzekering dekt dit ook niet."

Vannacht is het graszaad gemaaid, zoals het normaal ook gebeurt. Verhage: "Normaal moet het een dag of vier, vijf blijven liggen - zonder regen - zodat het graszaad verder afrijpt en we kunnen oogsten. We verwachten regen, dus is het afwachten hoelang het duurt voor het graszaad droog is. Hoogstwaarschijnlijk valt dat moment precies in onze vakantie volgende week."

Gewassen als wintergerst en graszaad worden eerder geoogst. (foto: Ria Brasser)

De tarwe staat nog even

Voor de opbrengst hoeft de vroege oogst niet per se vervelende gevolgen te hebben. "De percelen die noodrijp zijn - waar het gewas vochttekort heeft gehad - zullen een lagere opbrengst hebben", legt Sanderse uit. "De percelen die geen vochttekort hebben gehad, maar die onder invloed van de hoeveelheid zonlicht aan afrijping bezig zijn, die hoeven niet per se minder op te brengen."

De wintergerst gaat nu al van het land af, de wintertarwe blijft nog even staan. Dit gewas wordt meestal begin augustus gedost, maar volgens Sanderse van de ZLTO zou het goed kunnen dat ook die oogst vroeger valt. "Het ligt natuurlijk aan het weer, maar er is best wel kans dat dat nu de laatste weken van juli al te gebeuren staat."