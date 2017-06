Bejaarde man: 'Overvallers stonden naast mijn bed'

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht wordt aandacht gevraagd voor de overval op een alleenstaande oudere man in Oud-Vossemeer. De 80-jarige man werd in april door twee mannen overvallen in zijn eigen huis aan de Molenstraat.

Pinpoging na woningoverval in Oud-Vossemeer, zonder bril (foto: Opsporing Verzocht) De twee mannen drongen 's nachts zijn woning binnen, de man verklaarde later tegen de politie dat ze plotseling naast zijn bed stonden. Ze bonden hem vast op een stoel en doorzochten zijn woning. Daarna gingen ze er met onder meer wat persoonlijke spullen vandoor. Meteen de politie gebeld Toen ze eenmaal weg waren wist de Vosmeerder zichzelf te bevrijden en hij heeft daarna meteen de politie gebeld. De melding kwam binnen bij de meldkamer op 15 april om 5.05 uur. Tegen agenten verklaarde de man dat hij zich niet veel van de daders kon herinneren. Wel had hij gezien dat het ging om twee blanke mannen, die hij niet kende. Ze hadden zwarte kleren aan en spraken goed Nederlands. Gezicht duidelijk te zien Bij de overval werd ook een pinpas buitgemaakt. Er is een poging gedaan om met die pas geld te pinnen bij een pinautomaat aan de Wassenaarstraat in Bergen op Zoom. Daarbij is het gezicht van de man die probeert te pinnen duidelijk te zien, ook al probeert hij onherkenbaar te blijven. Mogelijk is de bril een vermomming. De politie hoopt dat iemand hem herkent en zich meldt. Pinpoging na woningoverval in Oud-Vossemeer