Waarschuwing voor kruiskwal in Veerse Meer

J70-boten in actie op het Veerse Meer tijdens de Eredivisie zeilen (foto: Omroep Zeeland)

Waarschuwingsborden

Rijkswaterstaat, GGD en de gemeenten Middelburg en Goes hebben vanavond samen een waarschuwing bekendgemaakt. Er worden zo spoedig mogelijk waarschuwingsborden geplaatst. Varen met bootjes en kano's blijft mogelijk.

De Japanse kruiskwal heeft de Latijnse naam Gonionemus vertus en is ongeveer twee centimeter groot. De naam is afgeleid van het kruisje dat op de kwal te zien is. Aan de rand van het lichaam heeft de kruiskwal korte tentakels. Daarmee kan het dier steken.

Jeuk en rode huid

Wie de Japanse kruiskwal aanraakt, loopt kans op jeuk en een geprikkelde en rode huid. Bij mensen die overgevoelig zijn, kunnen de huidreacties heftiger zijn. Bij klachten moet de huisarts worden geraadpleegd. Bij acute en allergische reacties moet zo snel mogelijk medische hulp worden ingeroepen.