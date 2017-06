Opvolger Prins: 'Ik at al mosselen voordat ik melk dronk'

1. Hoe is het om dit familiebedrijf te leiden?

"Ik vind het heel bijzonder om dit nu samen met mijn broer te doen. Onze vader, Ko Prins, is nog wel als adviseur bij het bedrijf betrokken. Het is niet voor iedereen weggelegd om samen te werken met familie en ik ben blij en dankbaar dat het bij ons zo goed gaat."

2. Heeft u nooit gedacht: die mosselen, dat is niets voor mij?

"Ik denk dat ik al eerder mosselen en oesters at, dan melk dronk. Natuurlijk heb ik weleens getwijfeld of ik deze sector in moest gaan. Maar naarmate ik ouder werd, begon het toch te kriebelen en uiteindelijk heb ik deze stap gezet. Ik vind het zo'n bijzondere wereld dat ik dit graag wil doen."

3. Wat trekt u dan zo aan in de mosselwereld?

"Het werken met hele mooie producten die we van de natuur krijgen. Geen dag is hetzelfde. Door onze jarenlange ervaring kunnen we samenwerken met Moeder Natuur, maar toch is het altijd spannend wat we van haar krijgen."

Monique Prins staat samen met haar broer aan het roer van Prins & Dingemanse (foto: Omroep Zeeland)

4. Wat maakt u trots?

"Van jongs af aan is altijd tegen me gezegd: 'Hoe geler de wereld, hoe beter'. Als ik ergens ben en ik zie een gele vlag of een mosselpan met onze bedrijfsnaam erop, dan kan ik maar één ding zijn: ontzettend trots op wat we met zijn allen hebben bereikt."

5. Wat gaat u anders doen dan uw vader?

"Mijn vader stond natuurlijk in een hele andere tijd aan het roer. Met de komst van sociale media zijn er toch veel dingen veranderd. Daar moeten we meer gebruik van maken."

6. Welke adviezen neemt u wel van hem mee?

"Nooit inleveren op kwaliteit. Dat gaf zijn vader aan mijn vader door en mijn vader aan mijn broer en mij. Wij zullen dat weer doorgeven aan de volgende generatie."

Schaal- en schelpdierenbedrijf Prins & Dingemanse in Yerseke (foto: Omroep Zeeland)

Prins & Dingemanse wordt in 1880 opgericht door landbouwer Jacob Prins in Yerseke. Het is dan een bedrijf voor oesterteelt en -handel onder de naam Jac. Prins. Het bedrijf breidt uit met kreeftenvisserij en later een schaal- en schelpdierenhandel. In 1979 sluit de familie Dingemanse aan. Inmiddels is het kleine familiebedrijf uitgegroeid tot een internationale onderneming. Sinds 2006 draagt het de titel 'koninklijk' . Het bedrijf kweekt, verwerkt en verpakt schaal- en schelpdieren.

Start mosselseizoen

Drukke tijden breken aan voor Monique. Op woensdag start officieel het mosselseizoen. De eerste bodemmosselen worden dan opgehaald en geveild in Yerseke. Het startschot voor de hangcultuurmosselen is al eerder gegeven: eind mei werden de eerste verkocht.

