Voortvluchtig No Surrender-lid uit Axel alsnog opgepakt

Arrestatie (archief) (foto: Omroep Zeeland)

Tegelijkertijd met de inval in Axel werd ook een inval gedaan in Rotterdam. Ook daar was er geen spoor van de verdachte. Wel heeft de politie in de Rotterdamse woning een stroomstootwapen gevonden en in beslag genomen.

Lees ook:

De Axelaar zou betrokken zijn bij de ontvoering en mishandeling van een Rotterdams No Surrender-lid in september 2016, in Breda. Bij de IKEA werd toen een toenmalig 36-jarig kaderlid van motorclub No Surrender terwijl hij op de grond lag, door vier mannen geschopt en geslagen en vervolgens meegenomen in zijn eigen auto.

Bewakingscamera's

De mishandeling en ontvoering werd vastgelegd met bewakingscamera's. De beelden werden getoond in de opsporingsprogramma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. Een 26-jarige man uit Den Haag meldde zich vervolgens bij de politie. Deze man, ook lid van No Surrender, herkende zichzelf op de beelden. Hij zit nog vast. ​



Fragment van Opsporing Verzocht

Een tweede verdachte, een 30-jarig No Surrender-lid uit Hulst werd op 20 juni door de Koninklijke Marechaussee aangehouden in een vliegtuig op Schiphol. Op dat moment stond hij ingeschreven in Breda, maar hij komt oorspronkelijk uit Hulst.

Lees ook:

Voor dezelfde ontvoering en mishandeling werd vanmorgen een derde verdachte aangehouden, een 34-jarige No Surrender-lid uit Rotterdam. Hij werd aangehouden in de gevangenis in zijn woonplaats. Hij zat al vast voor een andere zware mishandeling, ook van een ex-club lid.

Alle vier te pakken

Met de Axelaar denkt de politie alle vier de mannen op de bewakingscamerabeelden te pakken te hebben. Hoe de politie hem alsnog op het spoor kwam, terwijl bij de invallen van vanmorgen van hem geen spoor werd gevonden, is nog niet bekend.