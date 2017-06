'Hotel Britannia springlevend bij veiling oude wijnen'

flessen wijn hotel Britannia worden geveild (foto: Omroep Zeeland)

De veiling ging nog lang door, tot na middernacht. De flessen wijn die het meeste geld opbrachten waren, wellicht weinig verrassend, de rode wijnen uit de Bordeaux.

200 euro per fles

Twee flessen, een Château Margaux uit 1957 en een Château Latour uit 1971, brachten ieder 200 euro per fles op. Daarnaast ging een Château Latour uit 1971 voor 190 euro onder de hamer en een Château Margaux uit 1975 werd verkocht voor 170 euro.

Tafelzilver uit voormalig hotel Britannia (foto: Omroep Zeeland)

Een set zilverwerk uit het voormalige hotel bracht maar liefst 410 euro op. Nander Wiersum van Veilinghuis Korendijk in Middelburg is dan ook tevreden over de opbrengst. ​

"Je kan goed merken dat Britannia nog leeft bij veel mensen", vertelt Wiersem. "Het gaat vooral om de historie, wat mensen eraan zien en hoe ze erover vertellen. Dat speelt echt wel mee. Dat merkte je ook bij de kijkdagen. Veel mensen waren echt speciaal gekomen voor hotel Britannia."

Wijn uit 1945

Het bijzonderste kavel wat onder de hamer ging vond Wiersum een wijn uit maar liefst 1945. De Château Sénéjac 1945 uit de Bordeaux werd verkocht voor 85 euro. "Het is twijfelachtig of je het nog kunt drinken, maar het heeft in ieder geval wel veel verzamelwaarde", lacht Wiersum.