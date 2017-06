Eloy Raas wint voor het tweede jaar op rij de Kermiskoers in Sint Jansteen (foto: Omroep Zeeland)

Tachtig kilometer

De kermiskoers in Sint Jansteen is een criterium over tachtig kilometer. Raas maakte eerst deel uit van een kopgroep van zes en sprintte naar de zege. Daarmee volgde hij zichzelf dus op als winnaar.