Ze kunnen weer gegeten worden: de bodemcultuurmossels

Mosselen opvissen bij opening van mosselseizoen (foto: OZ)

De bodemcultuurmosselen zijn net weer anders dan de hangcultuurmosselen, zegt Aad Smaal. Hij was professor aan de Wageningen Universiteit en wordt ook wel de mosselprofessor genoemd. Wat zijn de verschillen?

De start van het seizoen is eerder dan normaal en dat komt door het warme weer in het voorjaar. Normaal start het mosselseizoen in juli. "Het heeft te maken met de paaitijd van de mosselen", zegt Smaal.

"Als de temperatuur van het water begint te stijgen, meestal in april, dan wil de mossel voor nakomelingen zorgen", vervolgt de 'mosselprofessor'. "Dat duurt dat tot mei, daarna komt de mossel weer op krachten en gewicht en is die consumptie klaar".

In Nederland houdt men zich vaak aan het credo “mosselen eten als de “r” in de maand is”. Weinigen beseffen dat het mosselseizoen vanaf juli tot en met half april in het jaar erop loopt. “Mosselen eten als de “r” in het seizoen is (zomer, herfst, winter)” zou beter passen.

Er wordt van alles geprobeerd om zoveel mogelijk mosselen te kweken. Dat begint al bij het invangen van mosselzaad, en dat gaat vaak om enorme hoeveelheden.

Volgens het Mosselbureau wordt ook in de Oosterschelde mosselzaad ingevangen om niet afhankelijk te zijn van mosselzaad uit de Waddenzee. "De ene keer mag je meer opvissen in de Waddenzee dan de andere keer", legt woordvoerder Tilly Sintnicolaas van het Mosselbureau uit.

Ruim voldoende

Dit jaar was er ruim voldoende mosselzaad in de Waddenzee. Sterker nog, er was sprake van een record. Het aantal jonge mosselen in de Waddenzee was dit jaar het hoogste sinds 2007.

