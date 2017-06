Zeeland wordt wakker: coffeeshop, No Surrender en mossellunch

(foto: Omroep Zeeland)

Coffeeshop

De SP heeft gisteren een initiatiefvoorstel ingediend voor een coffeeshop in Middelburg. Sinds 2010 heeft de Zeeuwse hoofdstad geen coffeeshop meer, waardoor Middelburgers voor een blowtje naar Goes of Vlissingen moeten reizen.

Arrestatie (archief) (foto: Omroep Zeeland)

No Surrender-lid opgepakt

De politie heeft alsnog het voortvluchtige No Surrender-lid opgepakt waarvoor gisteren een inval werd gedaan in Axel. Daarbij werd de 34-jarige man uit Axel niet aangetroffen, maar later op de dag is hij alsnog aangehouden in Rotterdam. De Axelaar wordt verdacht van mishandeling en ontvoering van een ander No Surrender-lid.

(foto: OZ)

Kruiskwal

In het water van het Veerse Meer is de Japanse kruiskwal aangetroffen. Het dier kan jeuk en huidproblemen veroorzaken. Er mag daarom niet worden gezwommen tussen Sluis de Piet en de brug aan de Muidenweg.

Man eet mossel (foto: OZ)

Mossellunch

Het seizoen voor de bodemmossel wordt vandaag officieel geopend met een mossellunch op een zandplaat in de Oosterschelde. Want voor de echte liefhebber gaat er niets boven de bodemmossel.

Een veld vol petunia's (foto: Ria Brasser uit Oost Souburg)

Het weer

Het is vandaag bewolkt, slechts heel even weet de zon door te breken. Lokaal valt een bui. Het wordt 20 tot 22 graden. De zuiden wind draait naar het zuidwesten en trekt aan naar vrij krachtig of krachtig.