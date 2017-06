Politie schiet op auto bij achtervolging Groede

Politie schiet op auto bij achtervolging Groede (foto: Politie)

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag schoten gelost op een auto bij een achtervolging in Groede. De vijf inzittenden werden rond 04.15 uur in de Karel Doormanlaan in Breskens aangehouden. Niemand raakte gewond.

De auto sloeg op de vlucht nadat het in Knokke een stopteken negeerde. Waarom het voertuig in België een stopteken kreeg, is niet bekend volgens politiewoordvoerder Willem-Jan Uytdehage. Grens Toen de auto de grens met Nederland overstak, werd de achtervolging door Nederlandse agenten voortgezet. Toen zij de auto opnieuw een stopteken gaven op de Noordweg in Groede, reed de auto in op de agenten. Daarop werd er - meerdere malen - gericht op de vluchtauto geschoten. Na de schoten zag de bestuurder alsnog de kans om door te rijden om vervolgens in de Doormanlaan te stoppen. Uytdehage kon nog niet zeggen of ze daar vrijwillig zijn gestopt of door agenten aan de kant zijn gezet. Onder invloed Uit het eerste onderzoek blijkt dat de vermoedelijke bestuurder onder invloed was. De vier andere verdachten zijn aangehouden voor betrokkenheid. "Het zou bijvoorbeeld kunnen dat zij de bestuurder hebben aangemoedigd om te vluchten", aldus Uytdehage. Op de Noordweg wordt momenteel onderzoek gedaan door de politie.