Beeld Michiel de Ruyter spoorloos na Marinedagen

Beeld Michiel de Ruyter spoorloos na Marinedagen (foto: Omroep Flevoland)

Een houten standbeeld van Michiel de Ruyter, dat in bezit is van de Bataviawerf in Lelystad, is spoorloos. Het beeld dat meer dan honderd kilo weegt verdween tijdens de Marinedagen In Den Helder afgelopen weekend.

Een woordvoerder van de Bataviawerf heeft aan Omroep Flevoland laten weten "geen verklaring te hebben voor de verdwijning", maar verwacht dat De Ruyter "wel weer boven water komt". Geen grap Een woordvoerder van de Koninklijke Marine laat tegenover Omroep Flevoland weten dat er aanvankelijk rekening gehouden werd met een flauwe grap. "Het moment van teruggeven is al geweest, dus het is ook zeker niet grappig meer", laat de marine tegenover de omroep weten.